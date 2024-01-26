الاحتلال يعتدي بالضرب على مواطنين فلسطينيين في قرية فحمة جنوب جنين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الجمعة، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتدت بالضرب على مواطنين فلسطينيين في قرية فحمة جنوب مدينة جنين.

وأضافت الوكالة، أن الاحتلال اقتحم قرية فحمة ونشر جنوده داخل أحياء القرية، كما داهم الاحتلال 10 منازل داخل القرية، وقام بتحطيم محتويات ما بداخل المنازل، واعتدى بالضرب على السكان.

ويستمر الاحتلال في عدوانه على الشعب الفلسطيني، فكل يوم تتزايد أعداد الشهداء والجرحى منذ بداية العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 25700 شهيدا، أغلبهم من النساء والأطفال، بالإضافة إلى نحو 63740 مصابا بجروح مختلفة، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين.