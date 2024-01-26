العناية الإلهية أنقذت الركاب.. السيطرة على حريق بسيارة ملاكي في الدقهلية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكي على طريق المنصورة ميت غمر بين قريتي بشلا والكرامة، فيما أنقذت العناية الإلهية الركاب حيث لم يسفر الحادث عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.



وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بنشوب حريق بسيارة ملاكى على طريق المنصورة ميت غمر بين قريتى بشلا والكرامة.



وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق والذى لم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.