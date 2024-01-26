ads
الجمعة 26 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

العناية الإلهية أنقذت الركاب.. السيطرة على حريق بسيارة ملاكي في الدقهلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تمكنت قوات الحماية المدنية بالدقهلية من السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكي على طريق المنصورة ميت غمر بين قريتي بشلا والكرامة، فيما أنقذت العناية الإلهية الركاب حيث لم يسفر الحادث عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.


وكان إخطارًا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت غمر بنشوب حريق بسيارة ملاكى على طريق المنصورة ميت غمر بين قريتى بشلا والكرامة.


وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وقوات الحماية المدنية وسيارة إطفاء إلى مكان البلاغ حيث تم السيطرة على الحريق والذى لم يسفر عن أي خسائر فى الأرواح أو إصابات.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بانتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.

الحماية المدنية الدقهلية السيطرة على الحريق بشلا قوات الحماية المدنية طريق المنصورة ميت غمر