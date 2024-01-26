ما هي "الكارما" المصطلح المتداول ومعناها في الإسلام؟

في الآونة الأخيرة يتداول الناس بشكل واسع مصطلح "الكارما" أو "قانون الكارما" ولا يعرف الناس معنى المصطلح الذي ظهر وانتشر بشكل مفاجىء وتعني الكلمة الفعل أو العمل في اللغة "السنسكريتية" وهذه اللغة قديمة في الهند تقام بها الطقوس البوذية والهندوسية وتعد إحدى اللغات الرسمية في الهند، وتعني الكلمة مفهوم اخلاقي في بعض المعتقدات منها البوذية، والهندوسية وأن أفعال الشخص الحالية تؤثر على حياته في المستقبل وتصنف المعتقدات "الكارما" لنوعين الجيدة التي تأتي نتيجة أفعال الإنسان الحسنة والكارما السيئة التي تأتي من نوايا الإنسان الخبيثة.

ويأتي هذا المصطلح في المعتقدات الهندية تحت نظرية "الولادة الجديدة" التي تعقد بها تلك الأديان والتي تشير الى تناسخ الأرواح في الديانات الهندية ويعني عودة الروح إلى حياة آخرى في جسد آخر، لذلك الكارما تعني أن يحصد الإنسان ما زرعه إذا زرع ثمرة سيجدها وإذا زرع المر سيحصد المر ولا يرتبط الحصاد في مصطلح الكارما بوقت معين ولكنه سيأتي بكل تأكيد في الحياة الدنيا.

ويؤكد علماء الإسلام في نظرتهم على هذا المصطلح الذي يتداوله البعض مما يتبعون دين غير أديان الهندوسية والبوذية ولا يعرفون أن المصطلح يعود لهم فيعتبر الدين الإسلامي البوذية والهندية أديان وثنية بنيت على اعتقادات خاطئة غير سماوية وليس لها أساس من الصحة لذلك نظرية الكارما من المعتقدات الخاطئة والباطلة لأنه مختلق وليس مصدر إلهي، والبشر المؤمنين بهذا القانون يعتقدون أنه يعمل بحد ذاته دون تدخل الله فيزعم أصحاب القانون أنه مسيطر على البشر ويراقب أخلاقهم وتصرفاتهم ويجازيهم على أعمالهم السيئة والحسنة وهذا ذنب كبير في الدين الإسلامي.