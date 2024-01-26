كأس الرابطة.. الصفقات الجديدة تزين قائمة بيراميدز في مواجهة زد

أعلن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق نادي بيراميدز قائمة مباراة زد في بطولة كأس الرابطة.

ويحل زد ضيفًا على بيراميدز في الخامسة من مساء اليوم الجمعة، على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في نسختها الثالثة.

وتواجد في قائمة بيراميدز الثنائي مروان حمدي ومحمود زلاكا صفقات النادي الجديدة التي تعاقد معها في الميركاتو الشتوي.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد ميهوب - يوسف نادر

خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة - أحمد فتحي - كريم حافظ

خط الوسط: محمود زلاكا - إسلام عيسى - أحمد توفيق - محمود دونجا - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي - صامويل أومسا- عمر رمضان - يوسف أسامة - إبراهيم عادل - أوجو صامويل - محمود أوكا - عبد الله السعيد

خط الهجوم: مروان حمدي - فخري لاكاي - دودو الجباس

ويحتاج بيراميدز للفوز على زد لحسم بطاقة التأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس رابطة الأندية المصرية حيث يمتلك نقطتين يحتل بهما المركز الثالث في المجموعة بينما يأتي زد في المركز الثاني برصيد 3 نقاط.