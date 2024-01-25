مدير «مكافحة المخدرات» يزور مستشفى العباسية ويجري حوارا مع متعافي الإدمان.. صور

استقبلت الدكتور منن عبد المقصود، الأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، اللواء محمد زهير،مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، وعدد من ضباط الشرطة، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان ،وضمن الاحتفالات بعيد الشرطة ال ٧٢.

واصطحبت الدكتورة منن، الوفد في زيارة لمستشفى العباسية، التى بدأت بتقديم عرض للخدمات التي تقدمها الأمانه العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان في مجال علاج الإدمان قدمته أ. د. منن عبد المقصود الأمين العام و د. راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان ،

ثم تلا ذلك جولة بالعيادات المتخصصة في علاج الإدمان لدى المراهقين، ثم زيارة المركز الجديد المخصص لعلاج طيف التوحد والذي افتتحه كلا من وزيري الصحة والتضامن الأسبوع الماضي.

ثم توجه الوفد لزيارة وحدة خفض الضرر، وقامت د. راغدة الجميل مدير إدارة علاج الإدمان بشرح خطوات العلاج ببدائل الأفيونات وأهمية هذا البرنامج في علاج الإدمان كونه خطوة تاريخية تقوم بها وزارة الصحة والسكان .

ومن ثم توجه اللواء محمد زهير بصحبة د. منن وباقي الوفد المصاحب لزيارة قسم علاج الإدمان - الرجال

والتقى مدير إدارة المخدرات، بعدد من مرضى الرعاية النهارية الذين تخرجوا وأنهو برنامجهم العلاجي في مستشفى العباسية،ويترددون حاليا للمتابعة والحماية من الانتكاس.

ودار حوار مفتوح بين اللواء محمد زهير والمتعافين، حيث أجاب على أسئلتهم ووجه لهم عبارات التشجيع والتحفيز لاستمرارهم في التعافي، ثم قام بتسليمهم الهدايا التذكارية وتكريمهم.



وفي نهاية الجولة عقد اجتماع بين د. منن واللواء محمد زهير والوفد المرافق له، حيث أثنى على الخدمات التي شهدها وأعرب عن سعادته بما لاقاه من دعم وحرفيه في التعامل مع المرضى .

كما تم مناقشة اوجه التعاون بين الأمانة العامة والإدارة العامة لمكافحة المخدرات، وعلى رأسها التعاون في التفتيش على المصحات العلاجية الخاصة، حيث تم خلال عام ٢٠٢٣ التفتيش على ٢٠٥ مركز ومصحة في ٨ محافظات.

ويتم التعاون من خلال اللجنة الثلاثية، حيث تقدم الأمانه التقارير الفنية التي تعتمد على بيانات المرصد الوطني للإدمان، وبناءا على هذه التقارير يتم تقنين المواد المستحدثة في التعاطي .

كما تم تنفيذ زيارات ميدانية لكل من أسبانيا وألمانيا بمشاركة وفد من الصحة ووفد من الداخلية للوقوف على أفضل الممارسات في قطاع السجون

ويجري حاليا التنسيق بين الجهتين في تنفيذ دراسة بحثية عن المسببات المستحدثة للإدمان.

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