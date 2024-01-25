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الجمعة 26 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بيراميدز يتعاقد مع محمود زلاكا قادما من سيراميكا

محمود زلاكا لاعب
محمود زلاكا لاعب بيراميدز
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أعلن نادي بيراميدز التعاقد رسميا مع الجناح الشاب محمود زلاكا قادما من صفوف نادي سيرامبكا كليوباترا، لدعم خط الوسط بلاعب شاب وذلك استمرارا لخطة إدارة نادي بيراميدز في دعم صفوف الفريق بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية واستعدادا لاستئناف مباريات الدوري الممتاز ودوري أبطال أفريقيا وباقي المسابقات.

ونجح عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز في إتمام إجراءات ضم محمود زلاكا من نادي سيراميكا كليوباترا ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

ويبلغ محمود زلاكا من العمر ٢٥ عاما فهو من مواليد الأول من يناير من عام ١٩٩٩، وبدأ مشواره في صفوف فريق بترول أسيوط، ومنه إلى سيراميكا قبل الانتقال إلى بيراميدز بداية من شهر يناير.

ويعتبر زلاكا من أبرز وأهم المواهب التي ظهرت في الكرة المصرية خلال الفترة الماضية ونال إعجاب الجميع ونجح بيراميدز في إتمام الصفقة استعدادا لما تبقى من مشوار قوي في جميع البطولات.

محمود زلاكا نادي بيراميدز