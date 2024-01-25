أسباب تقرح والتهاب الشفاه الشديد والأمراض المسببة له

يعاني بعض الناس في اوقات مختلفة من تقرح شديد في الشفاه يصل لنزيف الدم والاحمرار الشديد دون معرفة السبب وبعيد عن فصل الشتاء او المعاناة من الجفاف وتتعدد الاسباب الصحية التي قد تؤدي لتلك المشكلة المزعجة والمؤلمة. وتبرز "البوابة نيوز" أسباب التقرح والامراض التي قد يعاني من الشخص ويكون من اعراضها تقرح الشفاه الشديد وفقا لدراسات وبحوث طبية اجراها الاطباء.

-أعراض تقرح والتهاب الشفاه:

التهيج والألم

الاحمرار الشديد

الجفاف والقشرة

النزيف والحكة

التورم والشعور بعد الراحة

الشعور بطعم سوء بالفم

-أسباب تقرح الشفاه والتهابها:

الفطريات التي تصيب اماكن بالجلد

البكتريا احد انواعها تصيب الشفاه وتسبب تقرحات شديدة

نفص فيتامين B12 والحديد في الجسم.

الرطوبة والحرارة المرتفعة وعلق الشفاه

جفاف الجسم وعدم تناول الماء والسوائل

الاصابة الشديدة بفقر الدم

بعض انواع السرطانات ومرض السكري

الاصابة باضطراب المناعة او نقص المناعة البشرية

مشاكل بالكلى والكبد

-نصائح للحفاظ على الشفاه من الاصابة:

تناول الماء والسوائل بقدر كافي

الحفاظ على نظافة الفم والاسنان بشكل يومي

ممارسة الرياضة

عدم التدخين

الاكل الصحي

ترطيب الشفاه

تعديل نشب السكري في الدم وتناول الادوية في حالة الاصابه به

عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة

تجنب الافراط في المشروبات الكحولية

التوقف عن استخدام كريمات الوجه والغسول الذي قد يسبب تهيج وتدهور للحالة



-متى يجب اللجوء لطبيب:

-في حالة عدم تحسن الحالة وتفاقمها فقد يكون احد اعراض سرطان الجلد اذا ظهرت اكياس او زوائد جلدية او بقع داكنة.

-يشخص الطبيب الحالة ويكشف سبب الظهور ويصف الادوية المناسبة.

-يستخدم المريض بعد الادوية الموضوعية الى جانب الفحوصات.

-اذا لم تختفي الزوائد بالادوية الموضوعية يلجأ الطبيب لاستخدام الليزر او طرق اخرى مناسبة.