في لقاء مع الطلاب في جامعة إيمانويل كانت البلطيق الفيدرالية، أدان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشدة هدم الآثار الروسية في الدول المجاورة، ووصف هذا العمل بأنه "جهل صادم" وستكون له عواقب وخيمة.

وأشار بوتين إلى أن الجيران يقومون بتدمير المعالم الأثرية لأبطال الحرب الوطنية العظمى بالإضافة إلى الآثار الروسية والسوفيتية، معبرًا عن استياءه من هذا السلوك الذي يظهر نقصًا في فهم المكان والتاريخ.

وأكد بوتين أن روسيا تلتزم بحفظ تراثها الثقافي وتعمل وفقًا لمبادئ وقوانين مختلفة، مشددًا على أن البلاد ستواصل القيام بذلك بالتعاون مع المجتمع الدولي.

وفي سياق متصل، رحب بوتين باقتراح طالب من جامعة البلطيق الفيدرالية لإنشاء مدرسة إقليمية للهندسة المعمارية والترميم، مصفوفًا إياها بأنها "مهمة للغاية"، ومعربًا عن دعمه لهذه الفكرة واستعداد روسيا لدعم وتعزيز مثل هذه المبادرات التي تسعى إلى الحفاظ على التراث الثقافي.