مريم الكعبي: دولة الإمارات نجحت في تحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة

أكدت سعادة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية خلال كلمتها التي ألقاها حسن الشميري رئيس قسم الإعلام بسفارة الامارات بالقاهرة، عن سعادتها بتواجدها وسط كوكبة من رجال الفكر والثقافة والصحافة والإعلام من مصر والإمارات في هذا الملتقى الإعلامي المتميز الذي ينظمه الأرشيف والمكتبة الوطنية بدولة الإمارات ضمن الفعاليات التي يعقدها خلال مشاركته بالدورة الخامسة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ٢٠٢٤.

وتابعت "الكعبي":" تمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بموروث ثقافي عريق ينعكس في قيم وأصالة الشعب الإماراتي، وقد ظلت تلك القيم راسخة عبر السنين. ويحظى هذا الموروث الثقافي باهتمام وعناية الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وتستمر تلك الجهود وتتضاعف في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد رئيس الدول حفظه الله لما لهذا الموروث من أهمية كبرى في نشر الوعي بين لمواطنين، والحفاظ على هوية الدولة وتماسك المجتمع.

ولفتت إلى أنه على الرغم من شغف دولة الإمارات العربية المتحدة بالحداثة والتطور والتكنولوجيا المتقدمة.. إلا أن ذلك لم يجعلها تغفل عن تراثها الثقافي العريق وعاداتها الأصيلة.. فقد نجحت في تحقيق التوازن بين القديم والجديد.. والجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث ترى دولة الإمارات أن التراث الثقافي مرآة للهوية.. وتجسيد لتاريخ الأمم.. وسبيل لنشر قيم التسامح والتعايش بين الشعوب.

وتابعت:" وفي إطار نشر هذا الموروث الثقافي والتعريف بالتاريخ العريق والحاضر المزدهر لدولة الإمارات.. تحرص العديد من المؤسسات الثقافية الإماراتية على المشاركة سنويا في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومن بين هذه المؤسسات الأرشيف والمكتبة الوطنية، والذي تأتي مشاركته في الدورة الخامسة والخمسين من هذا المحفل الثقافي المهم في إطار حرصه على تعريف جمهور المعرض بدوره في توثيق تاريخ دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وطرح إنتاجه الثقافي المتميز بالإضافة إلى توثيق التعاون بين الأرشيف والمكتبة الوطنية مع المؤسسات الثقافية المصرية.

ولفتت إلي أن المشاركة الفاعلة للمؤسسات الإماراتية في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي في ظل العلاقات الوثيقة التي تجمع بين دولة الإمارات العربية وجمهورية مصر العربية في كافة المجالات، ومن بينها العلاقات الثقافية المتميزة والتعاون الوثيق بين المؤسساتلثقافية في البلدين الشقيقين.

وختامًا.. أتمنى للمشاركين في معرض القاهرة الدولي للكتاب كل التوفيق، وأدعو رواد المعرض لزيارة أجنحة ومنصات المؤسسات الإماراتية والتعرف على إنتاجها الثقافي المتميز والاستفادة من الفعاليات المختلفة.

جاء ذلك خلال اللقاء الاعلامي الذي ينظمه الارشيف والمكتبة الوطنية بالامارات العربية المتحدة برئاسة سعادة عبد الله ماجد ال على ضمن النشاط الثقافي الذي يقدمه الارشيف مشاركته بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال 55 والتي تحل فيها دولة مملكة النرويج دولة ضيف الشرف والذي يقام خلال الفترة من 25 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وشهد الملتقى الإعلامي حضور عيد الله ماجد ال علي رئيس الارشيف والمكتبة الوطنية وفرحان المرزوقي والدكتورة ثريا العسيري أستاذ اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة وعدد كبير من قبل الإعلاميين