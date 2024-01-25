«نيويورك تايمز:» مستقبل غزة فى تنفيذ «منطقة أمنية عازلة» مع الاحتلال

بـدأ الاحـتـلال الإسرائيلي تنفيذ خطط لإنشاء "منطقة أمنية عازلة" على أطراف قطاع غزة، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك تايمز، وتهدف إسرائيل إلى هدم العديد من المباني الفلسطينية القريبة من الحدود، بهدف خلق منطقة عازلة تمتد على طول الحدود بعمق كيلومتر واحد.

وذكـرت الصحيفة: "يعتقد أن حـادث النفجار الـذي وقع الأسبوع الماضي وأدى لمقتل حوالي 20 جنديا إسرائيليا كان مرتبطً ا بتنفيذ هذا المخطط."

وقالت الصحيفة وفقًا لمسئولين إسرائيليين إن هدف إسرائيل هو إنشاء منطقة عازلة تصل إلى ستة أعشار الميل تقريبًا في أضيق نقطة على طول حـدود إسرائيل مع غزة البالغة 36ميلا ً تقريبًا.

وقد هجر عدد كبير من سكان جنوب فلسطين المحتلة، نتيجة لتلك الـهـجـمـات، يعتبر خـلـق ظـــروف آمـنـة تسمح للإسرائيليين المهجرين بالعودة إلى منازلهم أحد أهداف الحكومة الإسرائيلية في هذه الحرب.

وأضافت الصحيفة أن "هدفهم هو جعل من الصعب على المقاومين تكرار غارة مثل تلك التي وقعت في 7أكتوبر، والتي قُتل فيها واختطف حوالي 1400شخص، وفقًا للتقديرات الإسرائيلية، والتي أدت إلى إجلاء عشرات الآلف من سكان جنوب فلسطين المحتلة."

وأشـــارت إلــى أن أحــد أهـــداف الـحـرب الإسرائيلية هو خلق الظروف التي من شأنها إقناع الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم بأن العودة إلى ديارهم آمنة، لفتة إلى أنه تقع بعض المناطق المهدمة على بُعد بضع مئات من الأمتار من الأحياء الإسرائيلية التي تعرضت للهجوم.

ملامح المنطقة العازلة

ملامح المنطقة العازلة التي يخطط الاحتلال لإنشائها مستقبل غزة وشكل حدودها الحالية، موضع بحث، مع حديث إسرائيلي عن إنشاء غلاف جديد للقطاع بعد انتهاء الحرب الدائرة حاليا.

بعد ما جدد رئيس الـوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تأكيده على أن الحرب لن تتوقف قبل نزع سلاح غزة، خططت إسرائيل لإنـشـاء منطقة عـازلـة على طـول القطاع، وأعـاد نتنياهو التأكيد، في مقابلة مع صحيفة "ل ستامبا" الإيطالية، على أن السلام يتضمن إنشاء منطقة أمنية مؤقتة على طول قطاع غزة، بما في ذلك على الحدود مع مصر.

على الجانب الآخـر؛ يرى مراقبون أن مساحة القطاع ل تسمح بإنشاء مناطق عازلة في داخله، خاصة مع الكثافة السكانية الكبيرة، واختلاف عرض القطاع، بمعدل يتراوح بين 5و 12كيلومترا.

لذلك، يشير المراقبون إلى أن كثافة السكان في القطاع وتنوعه الجغرافي يجعل من الصعب تنفيذ هذا المخطط. وهـذا سيعني عـدم وجـود عمق كـافٍ يتيح لإسرائيل منع الهجمات الفلسطينية الصاروخية أو البرية، خاصة مع قرب مدن وقرى غلاف غزة.

أما سياسيا، فما إن أفصح نتنياهو عن المنطقة العازلة، حتى أعلنت الخارجية الأمريكية رفض واشنطن لأي منطقة عازلة، داخل قطاع غزة، مذكرة بضرورة الحفاظ على مساحة القطاع من دون تقليص بعد الـصـراع الحالي. وقـال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الوليات المتحدة ترفض أي تغيير دائم للوضع الجغرافي لقطاع غزة، وفق تعبيره.