غدًا.. التنسيقية تنظم مائدة مستديرة بعنوان "ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"

تنظم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في السابعة مساءً، غدًا الجمعة، مائدة مستديرة بعنوان "ذكرى ثورة يناير.. حوار بين أجيال"، بمناسبة مرور 13 عام على ثورة 25 يناير.

من المقرر أن تناقش المائدة المستديرة رؤية الأجيال المختلفة لثورة 25 يناير.

تدير المائدة المستديرة، النائبة نشوى الشريف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويشارك في المائدة كلًا من النائب أكمل نجاتي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وأعضاء التنسيقية عماد رؤوف، مارك مجدي، سميرة الشريف، وشريف الرفاعي.