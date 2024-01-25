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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

مروان حمدي أولى صفقات بيراميدز في الميركاتو الشتوي.. صور

مروان حمدي لاعب بيراميدز
مروان حمدي لاعب بيراميدز
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أعلن نادي بيراميدز التعاقد مع مروان حمدي المهاجم الدولي قادما من النادي المصري البورسعيدي، لدعم خط الهجوم السماوى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، وذلك في إطار خطة إدارة نادي بيراميدز لتدعيم الفريق للمنافسة على البطولات المحلية والإفريقية. 

وأنهى عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز إجراءات ضم مروان حمدي ليصبح لاعبا في صفوف نادي بيراميدز بداية من شهر يناير الجاري.

ويعتبر مروان حمدي أحد نجوم خط الهجوم في السنوات الماضية ولعب الأندية المقاصة ووادي دجلة وسموحة والزمالك والمصري، ويبلغ من العمر 27 عاما من مواليد شهر نوفمبر من عام ١٩٩٥، وبدأ مشواره في صفوف نادي النصر القاهري.

وشارك مروان حمدي في ١٢ مباراة بقميص المنتخب الوطني الأول حيث لعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية وتصفيات كأس العالم وتصفيات كأس الأمم.

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