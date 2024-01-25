"كلاكيت تانى مرة".. سيدة تزعم تعدى أفراد أمن إدارى عليها بعد 5 أشهر من طعن زوجها والإدعاء بهجوم مجهولين بمدينة بدر

شهدت منطقة مدينة بدر واقعة غريبة عندما اتهمت سيدة أفراد أمن إدارى بكمبوند، بالهجوم عليها بأحد الشوارع الفارغة وتحطيم سيارتها وتبين عدم صحة الواقعة.

ثم تبين قيامها قبل ذلك بطعن زوجها بسكين والادعاء باقتحام مجهولين فيلتها والتعدي على زوجها.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء أشرف الجندى، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، إخطارًا من اللواء عمرو إبراهيم، مدير مباحث العاصمة، مفاده تلقى المقدم أحمد سعيد، رئيس مباحث قسم شرطة بدر بلاغًا من سيدة بتعدى أفراد كمبوند إدارى تسكن فيه عليها بالضرب وتحطيم سيارتها أثناء سيرها بأحد الشوارع.

وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة؛ ليتبين عدم صحة أقوالها، وبعمل التحريات تبين وجود سابقة مماثلة لها، حيث قامت بطعن زوجها بسكين منذ 5 أشهر واتصلت بالشرطة وأبلغت عن قيام مجهولين بالهجوم على سكنها وطعن زوجها بسكين.

وبالعرض على اللواء علاء بشندى، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة أمر بتحرير المحضر اللازم.