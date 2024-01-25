"خارجية النواب": الشعب يقدر بكل فخر تضحيات رجال الشرطة البواسل

تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وضباط وجنود وأفراد ورجال الشرطة البواسل، بمناسبة العيد الوطني الـ 72 للشرطة الذي يوافق 25 يناير من كل عام.

وقالت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن عيد الشرطة المصرية يوم تاريخي، قدم فيه رجال الشرطة البواسل ملحمة بطولية لن ينساها المصريون مهما مرت الأيام وتعاقبت الأجيال، وذلك في موقعة الإسماعيلية التي راح ضحيتها خمسون شهيدا وثمانون جريحا من رجال الشرطة المصرية، على يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.

وأوضحت “عمار”، أن تاريخ الشرطة المصرية ممتلئ بالبطولات على مر التاريخ، وتضحياتهم من أجل الحفاظ على أمن مصر ستظل مبعث فخر للأجيال القادمة.

واختتمت النائبة: "إن المصريين جميعا يقدرون بكل فخر وغزة جهود رجال الشرطة البواسل ودورهم التاريخي في الحفاظ على أمن مصر، كما يقدرون أيضا البطولات العظيمة التي قدموها للقضاء على الإرهاب الأسود وقوى الظلام".