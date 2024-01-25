رسميا.. موعد انطلاق الفصل الدراسي الثاني

انتهت امتحانات الفصل الدراسي الأول اليوم الخميس الموافق 25 يناير، بجميع المدارس، على أن تبدأ أجازة نصف العام بعد غدا السبت الموافق 27 يناير الجاري.

وبحسب الخريطة الزمنية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن مدة إجازة نصف العام أسبوعين وتبدأ رسميا بعد غدٍ السبت الموافق ٢٧ يناير وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

وهذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات.

وتواصل المدارس بالمحافظات، إعلان نتائج صفوف النقل.

فيما ينطلق الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

ويشار إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.