إمام عاشور يعود لمعسكر المنتخب بعد تعافيه من ارتجاج المخ

وصل منذ قليل لاعب وسط منتخب مصرالأول لكرة القدم إمام عاشور الي مقر إقامة معسكر الفراعنة في كوت ديفوار، بعدما غادر المستشفى، اليوم.

وأكد الدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب في تصريحات إعلامية، أن عاشور اكتمل شفائه عقب تلقيه العلاج اللازم على خلفية إصابته بارتجاج فى المخ.

وحرص خالد الدرندلى رئيس بعثة المنتخب و حازم إمام المشرف على المنتخب، وروى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب واللاعبين على الاطمئنان على اللاعب.

كان إمام عاشور تعرض للإصابة بارتجاج فى المخ، على هامش مشاركته فى معسكر المنتخب الوطنى استعدادا لمواجهة الكونغو فى دور الـ16 بكأس الأمم الأفريقية.

وكتب عاشور عبر حسابه على إنستجرام: "الحمد لله على كل شىء، أول حاجة أنا كنت بين الحياة والموت شوفت حاجات امبارح يا رب ما تكتبها على حد، بشكر كل واحد كان جنبى امبارح، بشكر دكاترة المنتخب، وبشكر اللاعيبة والجهاز الإدارى، وأخيراً والله يا جماعة مفيش حاجة فى الدنيا تستاهل، وكل حاجة فى لحظة هتروح الحمد لله على كل شئ وبإذن الله أقدر أكون جاهز مع زمايلى".