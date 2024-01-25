القاهرة الإخبارية: قرار مرتقب غدا من محكمة العدل الدولية بوقف إطلاق النار في غزة

قال أبو بكر بشير مراسل قناة القاهرة الإخبارية، إنّه من المتوقع أن يصدر قرار من محكمة العدل الدولية في لاهاي فيما يخص القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا مطلع الشهر الجاري على إسرائيل بتهمة ارتكابها جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف “بشير” في رسالة على الهواء: "اليوم نحن هنا أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي حيث تقدم أكثر من 600 محاميين دوليين تدعمهم مؤسسات حقوقية وعدد من الدول بأدلة تثبت تورط مسؤولين إسرائيليين ولا سيما رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس الأركان فيما يتعلق بارتكاب جرائم حرب".

وتابع: "الأدلة التي تقدم بها المحامون اليوم تخص تصريحات وقرارات صادرة عن هؤلاء المسؤولين تطالب بما يقولون إنه إبادة قطاع غزة، ولاسيما تدمير البنية التحتية واستهداف القدرات الأساسية كالغذاء والطاقة ومحاولات تهجير السكان والمستشفيات".