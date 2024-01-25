ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل صحة الفيوم يتابع تطبيق برنامج الأمراض غير السارية فى وحدات التطوير بالمرحلة الثانية

جانب من التدريب
جانب من التدريب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تابع الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، سير الأعمال بمديرية الصحة وذلك بناء على توجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الأساسية والتمريض، وتحت أشراف الدكتورة سهيلة غانم مدير عام المناطق الطبية المتكاملة، والدكتورة حسناء صالح مسئول مبادرة قلبك امانة بوزارة الصحة.

ونفذت إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتورة نيفين شعبان مديرة الإدارة، تدريبا لمدة 6 أيام لعدد 20 طبيب و40 ممرضة استعدادا لتطبيق المرحلة الثانية لمبادرة التطوير بوحدات الرعاية الأساسية.

وتم تدريب الفريق الطبى بوحدات الرعاية الأولية المرشحة للمرحلة الثانية وذلك لبدء تطبيق برنامج الأمراض غير السارية وتفعيل ملفات طب الأسرة ومتابعة الحالات وتطبيق التقنيات الحديثة فى التشخيص والعلاج وتقييم المخاطر القلبية وصرف العلاج الحديث للأمراض المزمنة (الضغط والسكر).

تم تدريب الأطباء لمدة يومين بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية، بينما تم تدريب 20 من التمريض بقاعة الدكتور محسن فتيح  لمدة يومين وتدريب 20 أخرين بإحدى قاعات مدرسة التمريض لمدة يومين.

قام بالتدريب الدكتور مى مخلوف محمود عثمان -مدرب زمالة طب الأسرة بالمديرية، ومنسق برنامج قلبك امانة.

inbound8842042330048484814
inbound8842042330048484814
inbound7143999538637077985
inbound7143999538637077985
inbound2048319991374631362
inbound2048319991374631362
inbound6984192841467073274
inbound6984192841467073274
inbound7072953304497534320
inbound7072953304497534320
inbound2878424256105505865
inbound2878424256105505865
وكيل وزارة الصحة بالفيوم الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم تطبيق برنامج الامراض غير السارية وحدات التطوير بالمرحلة الثانية بصحة الفيوم الفيوم