وكيل صحة الفيوم يتابع تطبيق برنامج الأمراض غير السارية فى وحدات التطوير بالمرحلة الثانية

تابع الدكتور سامح العشماوى وكيل وزارة الصحة بالفيوم، سير الأعمال بمديرية الصحة وذلك بناء على توجيهات الدكتورة سعاد عبد المجيد رئيس قطاع الأساسية والتمريض، وتحت أشراف الدكتورة سهيلة غانم مدير عام المناطق الطبية المتكاملة، والدكتورة حسناء صالح مسئول مبادرة قلبك امانة بوزارة الصحة.

ونفذت إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية بقيادة الدكتورة نيفين شعبان مديرة الإدارة، تدريبا لمدة 6 أيام لعدد 20 طبيب و40 ممرضة استعدادا لتطبيق المرحلة الثانية لمبادرة التطوير بوحدات الرعاية الأساسية.

وتم تدريب الفريق الطبى بوحدات الرعاية الأولية المرشحة للمرحلة الثانية وذلك لبدء تطبيق برنامج الأمراض غير السارية وتفعيل ملفات طب الأسرة ومتابعة الحالات وتطبيق التقنيات الحديثة فى التشخيص والعلاج وتقييم المخاطر القلبية وصرف العلاج الحديث للأمراض المزمنة (الضغط والسكر).

تم تدريب الأطباء لمدة يومين بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية، بينما تم تدريب 20 من التمريض بقاعة الدكتور محسن فتيح لمدة يومين وتدريب 20 أخرين بإحدى قاعات مدرسة التمريض لمدة يومين.

قام بالتدريب الدكتور مى مخلوف محمود عثمان -مدرب زمالة طب الأسرة بالمديرية، ومنسق برنامج قلبك امانة.

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