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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"القاهرة الإخبارية": الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة جديدة في خان يونس

الإسرائيلي يرتكب
الإسرائيلي يرتكب مجزرة
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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في دوار الكويت أودت بحياة 20 شهيدا والعشرات من الإصابات الذين كانوا في انتظار مرور الشاحنات التي تحمل المساعدات إلى غزة، حينما باغتتهم الطائرات الحربية الإسرائيلية بالقصف، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وقال بشير جبر مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الاحتلال يحاصر مدرسة تأوي آلافا من النازحين الفلسطينيين في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، حيث بدأ الاحتلال يطالب النازحين بضرورة الخروج منها والتوجه إلى مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وتابع: «حصار هذه المدرسة يأتي تحت القصف الإسرائيلي وإطلاق النار المباشر صوب النازحين مما أدى إلى ارتقاء عدد كبير من الشهداء والمصابين ما أُضطر النازحون المتواجدون فيها إلى دفن الشهداء داخل باحات المدرسة، نظرا لعدم مقدرتهم على الخروج ونقل الشهداء إلى أماكن أخرى».
 

الاحتلال الإسرائيلي مجزرة غزة