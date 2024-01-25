بدءا من اليوم.. تعديل مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء

عدلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة موعد تطبيق جدول تخفيف الأحمال بدءا من اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 ليكون من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 12 منتصف الليل، بحيث تكون ساعة واحدة لكل منطقة بجميع محافظات مصر.

وأكدت وزارة الكهرباء أن المواعيد الجديدة ستشهد العودة لتطبيق النظام المعلن من قبل مجلس الوزراء الذي يتضمن تخفيف الأحمال من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 5 مساء بعدد 5 مراحل كل مرحلة لمدة ساعتين بدءا من اليوم الخميس الموافق ٢٠٢٤/١/٢٥.

وبدأ مركز التحكم الإقليمى التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية فى العودة إلى مواعيد انقطاع الكهرباء السابقة وذلك بعد انتهاء امتحانات نصف العام.

كما بدأ الجدول الجديد لتخفيف الأحمال الكهرباء منذ السبت 13 يناير الجاري في مختلف المحافظات، ليتم قطع التيار بمعدل ساعتين لكل منطقة، في مختلف المحافظات في التوقيت ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الساعة الخامسة مساء، بدلًا من الساعة الحادية عشر حتى الساعة الخامسة مساء.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر أنه تم إبلاغ مركز التحكم بكل المحافظات بتطبيق الأوقات الجديدة لتخفيف الأحمال، مشيرة إلى أن تخفيف الأحمال سيبدأ من الساعة 11 صباحًا حتى 12 منتصف الليل ولن يتم قطع التيار فى غير تلك الأوقات.