محكمة العدل الدولية تصدر حكمًا أوليًا ضد إسرائيل بشأن غزة

من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، يوم غد الجمعة، حكمًا أوليًا لصالح دولة جنوب إفريقيا في طلبها بأن "تعلق إسرائيل على الفور عملياتها العسكرية في غزة".

وتأتي هذه التوقعات بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، أن الحكم الأولي المرتقب صدوره لن يتضمن حكمًا بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت إبادة جماعية، وهو جوهر قضية جنوب إفريقيا، لافتة إلى أن البت في هذا الاتهام قد يستغرق سنوات.

ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة قضية جنوب إفريقيا، ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة.

وكانت محكمة العدل الدولية قد ذكرت، في بيان لها، أنها "ستصدر أمرًا الجمعة بشأن مجموعة من الطلبات المؤقتة التي قدمتها جنوب إفريقيا في إطار قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل".

وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية اتهمت فيها إسرائيل بالفشل في منع إبادة جماعية في غزة، وارتكابها بالفعل إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في انتهاك واضح لاتفاقية الإبادة، التي تعتبر ذلك جريمة بموجب القانون الدولي في أعقاب المحرقة. وكجزء من هذا الطلب، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة أن تحكم بشكل عاجل في مجموعة من التدابير المؤقتة– وأهمها أن تقوم إسرائيل "بتعليق عملياتها العسكرية على الفور في غزة وضدها".

وأوامر محكمة العدل الدولية ملزمة قانونًا، ويتمتع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بسلطة تنفيذ العقوبات لتنفيذ الأحكام. ومع ذلك، اختارت بعض الدول تجاهل أوامر المحكمة في الماضي، وقد استخدمت الولايات المتحدة، التي تتمتع بحق النقض في مجلس الأمن، هذه السلطة لإحباط الجهود السابقة لتأمين وقف إطلاق النار في غزة.