برلماني: الشعب المصرى يستلهم من عيد الشرطة ذكرى خالدة تدعوه للعمل على رفعة الوطن

قال النائب علاء عبدالنبي، عضو مجلس النواب، إن الشعب المصرى العظيم يستلهم من عيد الشرطة ذكرى خالدة تدعوه للعمل والكفاح من أجل رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته.

وأكد أن رجال الشرطة البواسل، يسطرون ملاحما وطنية على مر العصور فى الدفاع عن بلادهم ويقدمون أرواحهم فداء لتراب مصر الغالي لأن لديهم عقيدة بأن حب الوطن لا يضاهيه ثمن ، وهم رجال أوفياء للوطن مستعدين للتضحية بأنفسهم من أجل حماية البلاد من أي مخططات من قبل جماعات التطرف والإرهاب .



وأضاف عبدالنبي ، أن عيد الشرطة المصرية، يأتى تخليدا لذكرى هامة تؤكد بسالة وشجاعة قوات الشرطة المصرية، في معركة الشرطة عام ١٩٥٢ بمحافظة الإسماعيلية، مشيرا إلي أن تاريخ الشرطة المصرية ممتلئ بالبطولات علي مر التاريخ.



ووجه عضو مجلس النواب تهنئة قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ولجميع قيادات وضباط وجنود الشرطة بمناسبة احتفالات مصر بعيد الشرطة، مؤكدا أن قوات الشرطة الباسلة بذلت جهود كبيرة على كافة الأصعدة من أجل القضاء على الإرهاب والجريمة و إرساء الاستقرار فى طول مصر وعرضها.