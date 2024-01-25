معسكر الأهلي في الإمارات.. تدريبات بدنية شاقة قبل مواجهة حتا وديا

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس على ملعب الحمرية بإمارة عجمان بعد الحصول على راحة سلبية أمس عقب مواجهة فريق الأخدود السعودي وديًّا.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق حتا الإماراتي المحدد لها الثالثة بتوقيت القاهرة غدًا الجمعة ضمن معسكر الفريق بالإمارات.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي للحديث عن المرحلة المقبلة وضرورة التركيز.

وخاض الفريق تدريبات بدنية متنوعة لمدة ٤٠ دقيقة مع بداية فقرات المران تحت إشراف أندريس إندويا مخطط الأحمال.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس الثلاثي مصطفى شوبير ومصطفى مخلوف وحازم جمال في مران قوي ومتنوع للحراس اليوم.

واختتم كولر فقرات المران الجماعي بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين المتواجدين، وشهدت التركيز على بعض الأمور الفنية والتكتيكية.

يذكر أن الأهلي يخوض معسكر الإعداد للمرحلة المقبلة في إمارة عجمان بالإمارات حتى يوم ٢٨ من الشهر الجاري.