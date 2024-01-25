أمم أفريقيا.. إمام عاشور يغادر المستشفى وراحة من مران اليوم

غادر إمام عاشور لاعب وسط منتخب مصر، المستشفي بكوت ديفوار منذ قليل بعد الاطمئنان علي حالته الصحية صباح اليوم.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، إراحة اللاعب من مران الفراعنة اليوم بطلب من الجهاز الطبي في المستشفي .

وكان قد اصيب إمام عاشور بإرتجاج في المخ خلال مران المنتخب الوطني أمس استعدادا لمباراة الفراعنة لدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية وخرج اللاعب وذهب الي المستشفي لعمل اللازم واجراء الفحوصات الطبية.