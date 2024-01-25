بالصور.. انطلاق اللقاء الثقافي المصري النرويجي بمعرض الكتاب في دورته الـ55

استقبلت "قاعة ضيف الشرف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب"، الأميرة ميت ماريت زوجة ولي العهد بالنرويج، ووزير الخارجية النرويجية إسبن بارث إيدي، وسفيرة النرويج بالقاهرة السفيرة هيلدا كليميتسدال، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة المصرية والدكتور أحمد بهي الدين العساسي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، ومجموعة كبيرة من الأدباء والمثقفين المصريين والنرويجيين والناشرين المصريين والنرويجيين ، ولفيف من ضيوف معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وبدأ اللقاء الثقافي المصري النرويجي بكلمة ترحيب بالحضور والذي أكد خلاله على أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب باعتباره أكبر وأقدم معارض الكتاب في الشرق الأوسط.

كما تم الترحيب بمملكة النرويج كضيف شرف المعرض للدورة الـ 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب والتي تعتبر فرصة كبيرة لزيادة الاتصال والتواصل الثقافي والحضاري بين مملكة النرويج ومصر وللتعرف على المزيد من الأدب والثقافة المصرية.

ثم بدأت كلمة الأميرة ميت ماريت، زوجة ولي العهد بالنرويج والتي تعتبر سفيرة للأدب النرويجي، والتي عبرت من خلالها عن سعادتها بتواجدها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي يعد فرصة سانحة للتعرف على الثقافة العربية.

وتقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

كما يشهد المعرض احتفالية الإصدار رقم 200 من سلسلة "رؤية "بالتعاون مع وزارة الأوقاف تحت عنوان رؤية جديدة للخطاب الديني في مصر.

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