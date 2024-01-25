ads
الخميس 25 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بالصور.. محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري المشاة البديل عن "همفرس" ببولاق الدكرور

محافظ الجيزة
محافظ الجيزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الموقع المقترح لإنشاء كوبرى المشاة البديل عن كوبري همفرس الذي تم إزالتة أثناء تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر لتعارضه مع الأعمال الإنشائية، وذلك فى المنطقة المحصورة بين شارعي السودان و ترعة الزمر بحي بولاق الدكرور وذلك للوقوف على المسارات المتعارضه مع مسار الكوبرى الجديد وسبل التنفيذ لتسهيل حركة تنقل المواطنين بذلك القطاع الهام.

وأكد المحافظ على أن الأعمال تأتي في اطار التعاون المثمر مع وزارة النقل وهيئة مترو الانفاق وما تشهده المحافظة من نهضة كبيرة في شبكة الطرق والمحاور المرورية، مشيرًا إلى أن كوبري المشاة المقرر انشاءه سيخدم قطاع كبير من أهالي حى بولاق الدكرور ويعد مطلبا هاما للمواطنين حيث سيسهل عملية التنقل من خلال تنفيذ عدداً من المسارات له لتوسيع دائرة الاستفادة.

وحرص المحافظ ومرافقيه علي تفقد مسارات ومواقع المطالع والمنازل للكوبري لتحقيق اقصي استفادة للمواطنين منه وتغطية كافه القطاعات التي يخدمها خاصه وانه يقع بجوار عدداً من المشروعات القومية الهامه وعلي رأسها مشروع محور الفريق كمال عامر وخط مترو الانفاق والسكة الحديد.

وخلال الجولة وجه المحافظ حى بولاق الدكرور بالتنسيق مع الشركة المنفذة لتحديد النقاط المتعارضة مع مسار الكوبرى للتعامل معها لسرعة البدء فى تنفيذه لتحقيق المنفعة للمواطنين لما له من أهمية كبيرة.

وأشار اللواء أحمد راشد ان المحافظة حريصة علي الاستجابة لمطالب المواطنين وبحث سبل تحقيقها بالتعاون مع كافه الجهات المعنية.

وفي نفس الاطار، تفقد المحافظ نسب التنفيذ في المرحلة الثالثة لأعمال رصف وتطوير وتوسعه ورفع كفاءة طريق المريوطية وذلك بدءا من شارع الملك فيصل وحتي كوبري الصحابة مروراً بمناطق الشيشيني والمنشية في اطار خطة المحافظة لتحسين الهوية البصرية للطرق المؤدية للمتحف المصري الكبير.

وشدد المحافظ علي الشركة المنفذة بسرعه الإنتهاء من الاعمال المدرجة علي ان يكون التنفيذ علي اكمل وجه ووفقا للمواصفات المحددة مؤكداً علي المتابعة الدورية لنسب التنفيذ نظراً لما يعكسه المشروع من أهمية كبيرة.

ورافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق و هند عبد الحليم نائب المحافظ واللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش ومحمد نور السكرتير العام المساعد  وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة  وعبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم ومحمود حسين رئيس جهاز السرفيس، والنائب محمد الحسيني عضو مجلس النواب.

محافظ الجيزة محافظ الجيزة يتفقد الموقع المقترح لإنشاء كوبري المشاة البديل كوبري همفرس ببولاق الدكرور بولاق الدكرور راشد يتابع نسب التنفيذ بمشروع المرحلة الثالثة لتطوير طريق المريوطية