رئيس أشمون يتفقد منفذ "أهلاً رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين

تفقد خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، منفذ "أهلا رمضان" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيم بشارع الروضة بجوار مسجد البرعي بمدينة أشمون، حيث تم الإشراف علي توزيع كميات كبيرة من السلع والمنتجات الغذائية والأساسية علي المواطنين بأشمون وذلك بأسعار مخفضة تناسب الجميع بالتنسيق مع إدارة تموين أشمون لسد إحتياجات المواطنين بأشمون من كافة السلع الأساسية وبأسعار مخفضة.

وأشار النمر إلى أنه تم فتح عدد كبير من منافذ أهلا رمضان بمدينة أشمون وبكافة الوحدات المحلية، مؤكداً أن إقامة تلك المعارض تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة والتصدي للاغلاء وإرتفاع الأسعار إستعداداً لشهر رمضان الكريم.

يأتي هذا في إطار جهود محافظة المنوفية ومركز أشمون لتوفير السلع الغذائية والمتطلبات الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وتخفيف العبء عن كاهلهم والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والقضاء علي جشع التجار ومنع إستغلال المواطنين ، وشدد النمر علي إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق .