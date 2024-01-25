جامعة بنها ضمن أفضل 10 جامعات مصرية بتصنيف "ويبومتركس" 2024

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها عن تقدم الجامعة عالميًا في تصنيف ويبومتركس للاستشهادات المرجعية نسخة يناير 2024.

وحققت الجامعة زيادة في عدد الاستشهادات العلمية المرجعية من الانتاج الفكري للجامعة، بلغت في هذا الإصدار 246,127 استشهاد مقارنه بالإصدار السابق الذي بلغ 213,475 استشهاد بزيادة قدرها 32,652 استشهاد خلال ستة أشهر فقط.

واحتلت الترتيب التاسع بين الجامعات والمؤسسات البحثية المصرية، والذي بلغ عددهم 50 في هذا الإصدار، كما جاءت في الترتيب 1099 عالميا، ضمن 5630 مؤسسة بحثية وجامعة تم إدراجهم في هذا الإصدار.

وأشار الجيزاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن التصنيف قد اعتمد على حساب الاستشهادات المرجعية من خلال الحسابات المعلنة على محرك البحث العلمي جوجل سكولار لـ 310 من هيئة التدريس التي تحمل اسم الجامعة "Benha University" بعد استبعاد اعلى 20 ملف شخصي من القائمة، وذلك بعد تعديل منهجية التصنيف، حيث كان في إصدار يوليو 2022، يتم حساب أعلى 210 حساب بعد حذف أعلى 20 ملف شخصي من القائمة.

وأضاف أن تقدم جامعة بنها في هذا التصنيف يأتي نتيجة للدور الذي تبذله الجامعة في دعم البحث العلمي من خلال تحفيز أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وشباب الباحثين لنشر أبحاثهم العلمية في مجلات مصنفة دوليا ذات معامل تأثير عالي، موضحا أن تصنيف ويبومتركس يعد من أهم التصنيفات الدولية ويعتمد على تقييم الجامعات العالمية من حيث مكانة البحث العلمي بها، كما يهدف إلى تحسين وجود مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي على شبكة الإنترنت، وتشجيع نشر المقالات العلمية المحكمة بطريقة الوصول المفتوح.

وقد ساعدت المجلات العلمية المحكمة التي تصدرها الجامعة وكلياتها على ذلك بجانب نشر الانتاج الفكري في الدوريات العلمية المصنفة بقواعد البيانات العالمية، كذلك إنشاء حسابات على الباحث العلمي جوجل سكولار تحمل اسم الجامعة، متاح من خلاله الإنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس.