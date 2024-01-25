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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

حمد البلوشي يشيد بالتنظيم المصري لبطولة كأس العالم للرماية

البلوشى يحضر الإجتماع
البلوشى يحضر الإجتماع الفنى لبطولة العالم للرماية
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أشاد حمد بن سالم بن حمد البلوشى رئيس بعثة منتخب سلطنة عمان بالتنظيم الرائع لبطولة كأس العالم للرماية المقامة حالياً بالقاهرة  ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مصر دائماً تنجح في تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية  .

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة  اجتماعها الفنى بمقر إقامة الوفود بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وشارك فى الإجتماع حمد بن سالم بن حمد البلوشى رئيس بعثة منتخب سلطنة عمان 

تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات وترتيبات البطولة ، والاستماع إلى مقترحات وفود الدول المشاركه سواء خاصة بالإقامة أو ميادين الرماية والتدريب ، وكذا مناقشة برنامج البطولة .

يشارك في البطولة مجموعة مميزة من أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم ، يتنافسون  فى سباق : المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش .

 

بالعاصمة الإدارية الجديدة الرئيس عبد الفتاح السيسي البلوشى الإجتماع الفنى لبطولة العالم للرماية