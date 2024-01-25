حمد البلوشي يشيد بالتنظيم المصري لبطولة كأس العالم للرماية

أشاد حمد بن سالم بن حمد البلوشى رئيس بعثة منتخب سلطنة عمان بالتنظيم الرائع لبطولة كأس العالم للرماية المقامة حالياً بالقاهرة ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن مصر دائماً تنجح في تنظيم أكبر وأهم الأحداث الرياضية .

وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة اجتماعها الفنى بمقر إقامة الوفود بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، وشارك فى الإجتماع حمد بن سالم بن حمد البلوشى رئيس بعثة منتخب سلطنة عمان

تم خلال الاجتماع مناقشة كافة الإجراءات وترتيبات البطولة ، والاستماع إلى مقترحات وفود الدول المشاركه سواء خاصة بالإقامة أو ميادين الرماية والتدريب ، وكذا مناقشة برنامج البطولة .

يشارك في البطولة مجموعة مميزة من أفضل الرماة من 65 دولة حول العالم ، يتنافسون فى سباق : المسدس والبندقية والبندقية الخرطوش .