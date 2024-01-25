"البيطريين": استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات بانتخابات التجديد النصفي

أعلن الدكتور ناجى سلام، رئيس لجنة الإشراف على انتخابات التجديد النصفى بالنقابة العامة للأطباء البيطريين، استمرار فتح باب التنازلات والتظلمات للأطباء البيطريين المرشحين في انتخابات التجديد النصفي لحين انعقاد مجلس النقابة العامة، وذلك للصالح العام وضمان للشفافية ونزاهة الرأي.

وأشار سلام، إلى أنه يمكن لأعضاء الجمعية العمومية الدخول على اللينك التالي: https://vet.egy-vet-synd.org ، للاستعلام عن الاشتراكات، وكذلك وجود الأسم ضمن الجمعية العمومية المقيد بها ( النقابة الفرعية )، و يكون الإستعلام برقم القيد بالنقابة .

ولفت إلى أن اللجنة منذ بداية أعمالها مع أول يوم فى تلقى الطعون فى 8 يناير 2024، وحتى أخر أيام التنازلات عن الترشح الأربعاء 24 يناير الجارى، قد استقبلت تظلمات وطعون وتنازلات باليد أو من خلال البريد على النحو التالى:

- 19 تنازل عن الترشح.

- 13 تظلم من مرشحين.

- 24 طعن ضد مرشحين على مقاعد مختلفة.

وأشار سلام، إلى أن اللجنة مازالت فى انتظار باقى التنازلات التى قد تصل عن طريق البريد، فضلا عن انتظار الرأى القانونى من المستشارين القانونيين بشأن بعض الملاحظات لملفات ترشح عددا من الأطباء البيطريين.