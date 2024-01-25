صور وفيديو| من كل أنحاء العالم.. توافد الزائرين على معرض الكتاب في أول أيامه

انطلقت صباح اليوم الخميس؛ فعاليات الدورة الـ55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، والذي تحل عليه النرويج كضيف شرف.

ورصدت عدسة «البوابة نيوز» إقبال المئات من المواطنين في الصباح الكبار أمام معرض القاهرة الدولي للكتاب؛ فيما شمل الحضور العديد من الجنسيات المختلفة والأطفال والكبار والسيدات والشباب في أول أيام معرض الكتاب 2024.

ومن المقرر أن يفتح المعرض أبوابه أمام الزوار من الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساءً يوميًا، ما عدا الخميس والجمعة الذي يمتد إلى التاسعة مساء. و يستمر معرض الكتاب 2024 حتى 6 فبراير، ويقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.





توافد الزائرين على معرض الكتاب في أول أيامه

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