وزارة الداخلية تنشر فيديو يرصد إنجازات الوزارة خلال 2023

نشرت وزارة الداخلية عبر الموقع الرسمي للوزارة وصفحاتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيلمًا تسجيليا، يبرز جهود الوزارة على مدار عام 2023 في إطار احتفالات وزارة الداخلية بعيد الشرطة الـ72.

هذا وقال وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، خلال احتفال عيد الشرطة 72، إن أجهزة الوزارة تكثف جهودها لمواجهة كافة صور الجريمة المنظمة وفي مقدمتها جرائم المخدرات وضبط مخدرات بقيمة بلغت "9 مليارات جنيه.

وأضاف أن العصابات الإجرامية اتخذت أنماطًا جديدة في نشاطها ترتكز على محاولات تهريب المواد الخام ومكونات تصنيع المخدرات التخليقية لسهولة إخفائها والارتفاع الكبير لقيمتها التسويقية، وتضطلع أجهزة المعلومات والمكافحة بالوزارة بالتصدى لتلك الجرائم وضبط عناصرها.