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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

معهد البساتين ينظم ورشة حول التكنولوجيا الحديثة في إنتاج تقاوي البطاطس

جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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قام معهد بحوث البساتين بدعوة البروفيسور ليم يونج سوك من جامعه كانجوون بكوريا الجنوبية مربي نباتات  البطاطس وتم تنظيم ورشة العمل باشراف د أيمن حمودة مدير المعهد والدكتور رمضان محمد والدكتور الفونس جريس وكيلا المعهد.

وكانت الورشة بعنوان تكنولوجيا إنتاج تقاوي البطاطس  وشارك في الورشة التحالف الوطني لإنتاج التقاوي والسادة الباحثين  من مختلف المعاهد المعنية وممثلي شركات القطاع الخاص المهتمة بإنتاج البطاطس.

وقال الدكتور الفونس جريس بان الورشة  نالت الترحيب من جميع الحضور؛ إذ اشتملت على ستة محاضرات نظريه عن تقنيه زراعة الانسجه واستخدام الذكاء الصناعي كاحد تكنولوجيا انتاج التقاوي ويوم كامل للتدريب العملي  لشباب الباحثين في معمل زراعة الأنسجة وصوبة الزراعة المائية باقسام بحوث الخضر بالدقي.

واضاف "جريس" ان المعهد تقدم بالشكر الى البروفيسور الكوري على تشريفه للمعهد وإلقاء المحاضرات والتدريب العملي لشباب الباحثين وذلك على نفقة جامعة كانجوون الكورية.

البطاطس التقاوي الذكاء الصناعي