معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024.. إقبال جماهيري كبير في الساعات الأولى (صور)

شهدت الساعات الأولى لمعرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته الـ55، إقبالًا جماهيرىًا كبيرًا، حيث استقبل المعرض الزوار فى الساعة العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء يوميا، والذى يأتي بمشاركة 1200 ناشر، و 70 دولة من جنسيات مختلفة، تحت شعار (نصنع المعرفة... نصون الكلمة).

وكانت اللجنة العليا للمعرض هذا العام قد قررت اختيار اسم عالم المصريات الدكتور سليم حسن شخصية الدورة الـ 55، لما له من دور كبير فى ترسيخ الهُويَة المصرية، كما تم اختيار الكاتب الكبير الراحل يعقوب الشاروني شخصية معرض الطفل ، والذى اثرى مكتبة الطفل العربية بعدد كبير من الاعمال، ليصبح ابرز رواد ادب الطفل فى العالم.

وتأتي مملكة النرويج ضيف شرف على المعرض هذا العام، ليؤكد اتجاه الدولة المصرية نحو التخاطب مع ثقافة شمال أوروبا (شبه الجزيرة الإسكندنافية)، وتعريف الآخر بالإبداع المصرى والعربى، وتعزيز التبادل الثقافى والابداعى.

وحرصت اللجنة العليا للمعرض على مراعاة التنوع والتعددية الثقافية والفنية بالخطة البرامجية، حيث تقام فعاليات البرنامج الثقافي خلال 7 قاعات عرض، تشهد طرح قضايا هادفة في كافة المجالات، وتقام فعالياته بقاعات المعرض المتعددة، ويحتفي المعرض هذا العام بالعديد من المشروعات الثقافية الجديدة التي أطلقتها الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهي: «ديوان الشعر المصري»، «استعادة طه حسين»، و«حكايات النصر»، و«عقول» الموجهة إلى مخاطبة فئة الشباب الشريحة المصرية الواعدة، لإبراز أصحاب التجارب الرصينة في الفكر والأدب والعلوم الإنسانية.

كما أن المعرض هذا العام قد استحدث محورًا جديدًا بعنوان "مؤتمر اليوم الواحد"، الذي يضم 6 مؤتمرات، منها: مؤتمر "تقنيات الذكاء الاصطناعي"، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر "الترجمة عن العربية- جسر للحضارة"، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية، ومؤتمر "الملكية الفكرية.. حماية الإبداع في الجمهورية الجديدة"، ومؤتمر "طه حسين"، ومؤتمر "نازك الملائكة".

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