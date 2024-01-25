محافظ الفيوم ومدير الأمن والمستشار العسكري يضعون إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة

قام الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، بإدارة فرق قوات الأمن بمنطقة العزب، بمناسبة الاحتفال بالعيد الـــ 72 للشرطة.

وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، وسلام الشهيد، فى تقليد عسكري أصيل، للوفاء لشهداء مصر وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات، كما تمت قراءة الفاتحة ترحماً على أرواح شهداء مصر الأبرار.

وحضر مراسم الاحتفال، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور ياسر حتاتة رئيس جامعة الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وعددٍ من القيادات الأمنية والتنفيذية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وقال محافظ الفيوم، إن جنود مصر الأشداء هم درع مصر الأمين وحصنها الحصين، وأن مصرنا الغالية تعيش في أمانٍ وسلام بقوة وتماسك جهاز الشرطة ورجاله البواسل، وأبطال القوات المسلحة الشرفاء، موجهاً التحية لشهداء الشرطة البواسل، الذين قدموا أرواحهم الذكية الطاهرة وضربوا أروع الأمثلة فى الدفاع عن شرف الوطن، وتحقيق أمنه واستقراره، وحماية مقدراته وأراضيه.

وأكد المحافظ، أن مصر تشهد طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، في ظل القيادة الرشيدة الواعية للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لافتاً إلى أن الاستقرار والأمن يخلقان بيئة عمل ناجحة، ومناخًا جاذباً للاستثمار، يُسهم في زيادة الدخل القومي للبلاد، ويوفر فرص عمل حقيقية للشباب، الأمر الذي يعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

وعقب ذلك، قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بإهداء درع المحافظة، لـ اللواء ثروت المحلاوي مدير أمن الفيوم، تقديرًا للجهود الكبيرة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية فى الحفاظ على الأمن والأمان وسلامة المواطنين بكافة ربوع المحافظة.