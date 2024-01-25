رئيس جامعة النيل الأهلية يهنئ رجال الشرطة بعيدهم: "التاريخ لن ينسى تضحياتكم"

تقدم الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل ، بالتهنئة إلى رجال الشرطة المصرية بمناسبة عيدها الـ72 والذي يوافق يوم 25 يناير، مشددًا على أن المجتمع الأكاديمي يُشيد ويُثمن تضحيات رجال الشرطة والتي ستظل مبعثًا للفخر والاعتزاز لجموع المصريين على مرّ العصور.

وقال "عقل" في بيان صحفي أصدره منذ قليل: "أقسمتم على أن تقدموا أرواحكم الذكية فداء للوطن وترابه المقدس.. فكنتم عند القسم أوفياء.. ولم تتهاونوا لحظة في تلبية ندائه.. وضحيتم بالغالي والنفيس من أجله.. فالن ينسى التاريخ بطولاتكم وشهدائكم، سيخلدها بأحرف من نور".

وتابع رئيس جامعة النيل: "تحملتم مع أشقائكم من رجال القوات المسلحة الكثير طوال السنوات العشرة الأخيرة من أجل الحفاظ على الوطن واستقراره من أي محاولات للعبث أو النيل منه، فكنتم لها بالمرصاد، وفاءً بالعهد أن نسلم راية الوطن عزيزًا شامخًا لأبنائنا وأحفانا قادة الغد.. وأسستوا بدمائكم الغالية عهدا جديدا في تاريخ مصر ليحيا الشعب في أمن واستقرار".