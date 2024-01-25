اتحاد العمال المصريين في ايطاليا يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير

هنأ الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق ، وجميع أفراد الشرطة المصرية وقياداتها والشعب المصري بمناسبة عيد الشرطة المصرية الـ72، وذكرى ثورة ٢٥ يناير والتى ظهرت خلالها بسالة رجال الشرطة والقوات المسلحة فى حفاظها علي المواطنين ومقدرات الوطن والأمان والاستقرار لمصرنا الحبيبة.

والجدير بالذكر أن عيد الشرطة المصرية جاء تخليدًا لذكرى شجاعة ووطنية رجال الشرطة ووطنيتهم في معركة 25 يناير عام 1952 بعد أن رفضوا بكل شجاعة تسليم سلاحهم للمحتل وتمسكوا بمبنى المحافظة ورفضوا إخلائه للاحتلال الإنجليزي، رغم أن عددهم وأسلحتهم وتدريبهم لا يسمح لهم بمواجهة جيوش مدربة على الحرب ومسلحة بالمدافع والدبابات، بينما كانت قوات الشرطة المصرية مسلحة ببنادق قديمة الصنع.