أسعار الذهب في مصر تتجه لأعلى مستوى في التاريخ عند 3900 جنيها

تشهد أسعار الذهب في السوق المحلي عدم استقرار وضبابية بشكل كبير في ظل غياب التسعير من منطقة الصاغة، بالإضافة إلى التسعير المرتفع للدولار في السوق الموازي مما يدفع أسعار الذهب اليوم إلى عدم الانتظام والتحرك ضمن نطاقات.

يتحرك سعر الذهب المحلي حالياً بين مستويات 3855 و3950 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر شيوعاً بينما تخطى سعر الجنيه الذهب المستوى 30 ألف جنيه ويتجه الذهب لمستوي تاريخي عند 3900 جنيها.

كشف تقرير جولد بيليون، عن عدم الاستقرار في منطقة الصاغة والتحقيق مع عدد من تجار الذهب الخام والكسر بشأن التلاعب في الأسعار، تسبب في ضبابية المشهد حالياً بالنسبة لأسعار الذهب، حيث توقفت المنصات عن عرض الأسعار وأوقفت بعض المحلات والشركات عمليات البيع والشراء بسبب صعوبة تغطية الطلب وعدم وضوح السعر المناسب للبيع والشراء، وفق تحليل جولد بيليون.

في المقابل صرحت شعبة الذهب في بيان رسمي، بإن أسعار الذهب المتداولة حالياً غير حقيقية وناتجة عن تدافع المواطنين لشراء الذهب مما يزيد من الطلب على الذهب، وناشدت المواطنين بتوخي الحذر في عمليات الشراء في التوقيت الحالي في ظل عدم استقرار الأسعار.

يستمر سعر صرف الدولار في السوق الموازي في الارتفاع لمستويات قياسية، وذلك مع استمرار الضبابية في المشهد الاقتصادي وتزايد المخاوف في الأسواق من ارتفاع مستويات التضخم والأسعار وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

التوقعات المستمرة بتعويم سعر الصرف خلال الفترة القادمة بالتزامن مع بعثة صندوق النقد الدولي في مصر لمناقشات بشأن المراجعة الأولى والثانية، وتعمل هذه التوقعات على زيادة المخاوف في الأسواق ودفع الأفراد إلى الذهب أو الدولار كملاذ آمن وتحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

وفي ظل ارتفاع الطلب الحالي على الذهب يظل المعروض من المعدن النفيس محدود بسبب وقف الاستيراد وعزوف المواطنين عن بيع الذهب بسبب المخاوف من المستقبل وانخفاض القيمة الشرائية للعملة.

أما عن مبادرة زيرو جمارك فقد ساهمت في دخول ذهب معفي من الجمارك مع العائدين من الخارج بنحو 3.8 طن خلال 8 أشهر بحسب تصريح رئيس مصلحة الجمارك المصرية، يأتي هذا بعد موافقة رئاسة الوزراء على مد فترة عمل المبادرة 6 أشهر إضافية لتنتهي في مايو 2024 القادم.

الفترة الحالية تشهد ترقب كبير في الأسواق وضبابية في المشهد الاقتصادي، وقد أدلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم أمس بعدد من التصريحات بشأن عزم الدولة على حل أزمة الدولار بشكل نهائي، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن تفاصيل لخطوات بعينها تتخذها الدولة لتحقيق ذلك.