ارتفاع عدد ضحايا حريق عقار شبرا الخيمة إلى 5 أشخاص

ارتفع عدد المتوفين بحادث حريق منزل بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية إلى 5 متوفين، بعد أن لقي الطفل إياد أشرف 5 سنوات مصرعه، جراء الحريق الذي أسفر عن مصرع 5 أطفال وإصابة 2 آخرين، وجرى نقلهم جميعهم لمستشفى ناصر العام وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وأسفر الحريق عن وفاة فاطمة محمد السيد 10سنوات، وفرح أشرف 7 سنوات وعلي أشرف 10 سنوات، ورقية محمود 17 عاما، وتم نقلهم لمشرحة مستشفى ناصر العام، والمصابين هم ريتاج أشرف 12 عاما، وبدور يوسف 13 عاما، وتم نقلهم لمستشفى ناصر العام.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد باندلاع حريق في شقة سكنية في عقار مكون من 6 أدوار، في دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وجرى الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له.

