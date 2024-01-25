"كلنا مع الوطن".. محاضرة توعوية بثقافة الشيخ زويد بشمال سيناء

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بمواقع فرع ثقافة شمال سيناء ضمن برنامجها المقدم برعاية وزارة الثقافة.

وقام قصر ثقافة الشيخ زويد بتنظيم محاضرة توعوية بعنوان " كلنا مع الوطن " الأربعاء ٢٤ يناير ٢٠٢٤، نوه من خلالها الأستاذ أشرف خيرت مدير القصر على أننا كشعب مع ثوابت وأمن واستقرار الوطن والدفاع عنه بكل ما أوتينا من قوة، وقال اننا نقدر الجهد الكبير من القيادة السياسية للبلاد وجميع الجهات الأمنية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله، أعدها محمد محمود.

وضمن البرامج التوعوية نظمت مكتبة الطفل والشباب بقرية نجيله ببئر العبد محاضرة ثقافية بعنوان "ذوى الهمم " للأستاذ جمال إبراهيم مدير المكتبة تحدث عن كيفية التعامل مع أولادنا من ذوى الهمم ومراعاة الحالة النفسية لهم ولأسرهم، ونوه الى الاهتمام الشديد من القيادة السياسية للبلاد بنفسه بهذه الفئة وتقديم كافة الخدمات والدعم لهم.

واستمرارا للفعاليات المقدمة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافى برئاسة أمل عبدالله، وفرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى، أقامت مكتبة العبور بالعريش ورشة حكى وقراءة لكتاب "نشأة الموسيقى" تأليف رتيبة الحفنى، أدار الورشة هبه محمود، بمتابعة أحمد حلاوة مدير المكتبة .