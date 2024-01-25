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الخميس 25 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

ميناء دمياط
ميناء دمياط
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استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة، كما وصل أجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 29517 طن تشمل: 3395 طن كلينكر و2224 طن ملح صب و190 طن مولاس و20738 طن يوريا و2970 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 41282 طن تشمل: 17600 طن ذرة و1243 طن خشب زان و9099 طن قمح و8400 طن سكر و250 طن خردة و4690 طن حديد.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 2029 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 258 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4105 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 130886 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 163506 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1293 طن قمح متجه إلى صوامع  امبابة ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6317 شاحنة .

واستقبل ميناء  دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة ، واستمراراً لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان و يبلغ طولها 366 م وبعرض 51 م قادمة من اسبانيا بحمولة كلية 152068 طن والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.

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