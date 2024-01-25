بالفيديو.. أستاذ دراسات بيئية: الخطة المستدامة تؤكد في بندها الأول جودة الحياة لكل المصريين

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية، إن الدولة المصرية تبذل جهودا كبيرة للحد من تلوث الهواء، ويأتي ذلك في إطار خطة مصر للتنمية المستدامة 2030.

وأضاف سمعان، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الخطة المستدامة تؤكد في بندها الأول على جودة الحياة لكل المصريين، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك جودة حياة إلا بالتخلص الآمن من المخلفات بكافة أنواعها.

وأشار إلى أن السحابة السوداء التي كانت موجودة في مصر منذ أكثر من 20 عام بسبب حرق قش الأرز الذي ينتج منه انبعاثات ضارة مثل ثاني أكسيد الكربون، وهذا يؤثر على الاحتباس الحراري وتغير المناخ.

ولفت إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودا كثيرة للغاية في هذا الصدد منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي للقانون رقم 2 لسنة 2020 بشأن الإدارة المتكاملة للمخلفات، وبالفعل أصبح قش الأرز يدخل في مراحل نستطيع من خلالها الاستفادة منه كأعلاف للماشية وسماد زراعي.