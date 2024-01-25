الروائى أحمد طوسون: معرض القاهرة للكتاب هو التظاهرة الثقافية المصرية العربية الأهم

قال الروائى والقاص أحمد طوسون، إن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يُعد التظاهرة الثقافية الأهم، حيث يجمع ما بين الاصدارات الثقافية والأدبية الجديدة في العالم العربي إلى جانب مشاركة أغلب المثقفين والأدباء والضيوف العرب والأجانب بالحضور في أمسيات وندوات وجلسات نقدية لأعمالهم بخلاف الفعاليات الفنية المصاحبة للمعرض وأنشطة معرض الطفل.

وأضاف "طوسون"، فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز"، ان المعرض أكبر من كونه مكان لبيع الكتب ولا يقتصر على حضور الأدباء والمثقفين والفنانين، إنه احتفالية بالثقافة المصرية العربية يشارك فيها كل فئات المجتمع وتسعى الأسر من كل محافظات مصر إلى زيارته.

وأكد الروائى الكبير، ان الاحتفاء بيعقوب الشاروني كشخصية المعرض هذا العام بعد أن ودع عالمنا كرائد من رواد الكتابة للطفل كما لا يمكن تجاهل الأثر الأدبي العميق الذي قدمه من ابداعات في الأجناس الأدبية المختلفة المقدمة للطفل من مسرحيات وقصص وروايات، وكتابات نقدية وكان من حسن حظي إن زاملت الرائد الكبير في لجنة ثقافة الطفل منذ عام 2011 حتى رحيله.

وأوضح، انه يشارك ضمن المحور المخصص ليعقوب الشارونى كشخصية المعرض عن أدب الأطفال، في ندوة يوم 29 يناير بعنوان روايات الفتيان عند يعقوب الشاروني ، يقدم من خلالها دراسة عن أعماله الروائية بعنوان (روايات اليافعين ما بين الرقمنة والحكايات الخرافية عند يعقوب الشاروني.. قراءة في روايتي سفن الأشياء الممنوعة والأبناء لهم أجنحة نموذجا).

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يبدا اليوم استقبال زواره من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ويستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.