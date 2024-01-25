حيثيات قرار رئيس الأركان الإسرائيلي بتجميد عمل لجنة التحقيق فى هجمات 7 أكتوبر

قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي حليفي، الخميس، تجميد عمل لجنة التحقيق في هجمات 7 أكتوبر 2023، بحسب ما ذكرت صحيفة "The Jewish Press" الأمريكية.

وأوضحت الصحيفة الأمريكية، أن قرار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي يأتي بعد الانتقادات التي وجهها إليه أعضاء مجلس الوزراء بسبب اعتراض المجلس على أحد أعضاء اللجنة.

عندما أخبر رئيس الأركان الإسرائيلي، مجلس الوزراء أنه كان يخطط لتعيين وزير الدفاع الأسبق شاؤول موفاز، لرئاسة اللجنة، الوزراء إيتمار بن جفير، وبيزاليل سموتريتش، وديفيد أمسالم، وميري ريجيف، كانوا غاضبين وهاجموا رئيس الأركان الإسرائيلي لسعيه بشكل أساسي للتحقيق في فشله الهائل الذي أدى إلى مقتل العديد من الإسرائيليين.

وفقا للتقارير، حاول وزير الدفاع يوآف جالانت، إسكات الوزراء خلال الاجتماع، ومن ثم قرر كبار المسؤولين الأمنيين مغادرة الغرفة.

وكان حليفي يخطط أيضا لضم رئيس المخابرات العسكرية الأسبق أهارون زئيفي فاركاش، في اللجنة، بالإضافة إلي شلومو سامي ترجمان، الذي كان قائد القيادة الجنوبية من 2013 إلى 2015.

فيما وجه عدد كبير من الإسرائيليين رسالة قوية إلى رئيس الأركان يطالبون كبار ضباط الجيش بالتركيز على تحقيق النصر على حماس وليس على "التحقيق مع أنفسهم."

وأشارت الصحيفة إلي أنه خلال الاجتماع الصاخب، أوضح رئيس الأركان الإسرائيلي أن هذا كان تحقيقا عمليا له آثار على القتال المستمر. في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: "في بعض الأحيان عليك الاستماع إلى الوزراء."