بعد 4 وقائع.. سقوط عصابة سرقة اللافتات المعدنية بالطالبية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط 4 عاطلين متهمين بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية بالطالبية.

كانت قد وردت معلومات أكدتها تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام 4 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسمى شرطة "الأهرام ، العمرانية" بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة اللافتات المعدنية الخاصة بالطرق العامة والمحلات التجارية والكشافات الخاصة بالمحلات التجارية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبطهم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم 4 وقائع بدائرة قسم شرطة الطالبية ، وأرشدوا عن المسروقات لدى عميليهم سئ النية مالك مخزن خردة، مقيم بذات العنوان، أمكن ضبطه وبحوزته "57 كشاف إنارة ، لوحة إرشادية خاصة بالمرور، 3 بطاريات سيارات، 4 أبواب و 2 قطعة خاصين بكبائن كهرباء، 2 لوح كلادين، كمية من الأسلاك الكهربائية ، مبلغ مالى "متحصلات المسروقات" .

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.