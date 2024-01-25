مجلس جامعة بني سويف يوافق على اتفاقية بين "السياسة والاقتصاد" و"عمال مصر"

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 229، على توقيع اتفاقية تعاون بين كلية السياسة والاقتصاد ومجمع عمال مصر، بهدف تحقيق التدريب العملي لطلاب الكلية بالمصانع والشركات مما يساعدهم بعد التخرج علي ايجاد فرص عمل حقيقة من خلال مجمع عمال مصر، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن الاتفاقية تشمل:

- تدريب الطلاب طوال السنوات الدراسية بمجمع عمال مصر بإدارات (دراسة الجدوى - الاستثمار - التسويق القطاع الإعلامي بعمال مصر حيث يحتوى علي التحرير والتقارير السياسية والاقتصادية والعمالية وتحليل البيانات الإحصائية).

- التدريب على مشروعات التخرج من خلال القطاع الاقتصادي والاستثماري والتكنولوجي والإعلامي.

- المشاركة في الندوات والمؤتمرات المتعلقة بالعلوم المعرفية والثقافية بما يثمر في الأنشطة الطلابية، والمحاضرات التعريفية للطلاب عن سوق العمل واحتياجاته من الخريجين.

- دعم مشروعات التخرج من خلال القطاع التكنولوجي والتحول الرقمي، والمشاركة بالندوات الثقافية والتكنولوجية المتخصصة من خلال شركات البرمجيات والذكاء الاصطناعي.