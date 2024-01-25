رغم الحرب.. دولة فلسطين تُشارك فى معرض القاهرة للكتاب 2024

حرصت دولة فلسطين، على المشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب بدورته الـ55، رغم القصف الوحشى على قطاع غزة، وظروف الحرب التى تشهدها البلاد، وذلك تأكيدا على هويتها الثقافية، وصمودها فى وجه العدو الصهيونى الغاشم.

حيث ضم جناح فلسطين بالمعرض، إصدارات وزارة الثقافة الفلسطينية، منها ديوان الشاعر عبد الرحيم محمد، القومية والعروبة، الانقلاب العثماني وتركيا القناة، والباخرة.، بالاضافة الى مجموعة مختلفة من الكتب سياسية وشعرية وروايات وقصص وكتب تاريخية.

وآنارت قصص الاطفال الذين استشهدوا فى حرب غزة، على يد الكيان الصهيونى البر برى، رفوف جناح فلسطين بالمعرض، ومن أبرز هؤلاء فتاة روح الروح، ويوسف أبو شعر كيرلى.

يشار الى أن معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ55، يبدا اليوم استقبال زواره من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومى الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، ويستمر فعالياته حتى 6 فبراير المقبل، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.