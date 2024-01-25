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الخميس 25 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: المرتزقة الماليزيين يعملون مع القوات الروسية في دونيتسك

القوات الروسية
القوات الروسية
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قال مركز المقاومة الوطني الأوكراني، إنه تم رصد ماليزيين يعملون كمرتزقة في منطقة دونيتسك التي تخضع لسيطرة روسيا، بحسب ما ذكرت صحيفة "ساوث تشاينا مورنينج بوست" ومقرها في هونج كونج.

وأوضح المركز، الذي تديره قوات العمليات الخاصة التابعة للحكومة الأوكرانية، إن هؤلاء المرتزقة كانوا برفقة مترجم وعضو سابق في مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية في ملعب تدريب في المنطقة.

وأضاف أن الماليزيين ليسوا الجنسية الوحيدة التي شوهدت تعمل في المنطقة، حيث شوهد الكوبيون والبيلاروسيون والصرب وممثلو دول أخرى مرارا وتكرارا إلى جانب القوات المسلحة الروسية.

وتابع: "إن أي شخص يقاتل مع الروس ضد أوكرانيا هو هدف عسكري" ودعا السكان المحليين إلى مواصلة الإبلاغ عن معلومات عن العدو.

مرتزقة ماليزيين دونيتسك القوات المسلحة الروسية مركز المقاومة الوطني الأوكراني