أيمن الرقب: لولا الموقف المصري المتقدم لتكالب العالم على فلسطين (فيديو)

قال الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حاول توضيح بشكل مقتضب ما زعمه الاحتلال الإسرائيلي بشأن غلق معبر رفح خلال كلمته في احتفالية عيد الشرطة أمس الأربعاء، مشددًا على أنه لولا الموقف المصري المتقدم لتكالب العالم على فلسطين.

وأضاف «الرقب» في مداخلة هاتفية عبر برنامج «هذا الصباح»، عبر قناة «إكسترا نيوز»، من استمع إلى كلمات الرئيس عبد الفتاح السسي أمس يدرك الحس الإنساني العالي لديه، فقد تحدث بإنسانية ووطنية عالية.

وأشار إلى أن مصر تبنت الرواية الفلسطينية منذ اليوم الأول، وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أكثر من مناسبة أن الاحتلال هو الذي تسبب في الوصول إلى هذه الحالة من الاحتقان.