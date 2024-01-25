خناقة مسجلين تنتهى بجثة على ضفاف النيل فى منشأة القناطر

لقي عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مصرعه بطلق ناري على يد صديقه بسبب خلافات مالية بينهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص ملقي علي ضفاف النيل بدائرة المركز، وبالإنتقال والفحص تبين العثور عاطل "له معلومات جنائية مسجلة"، به آثار طلقة نارية، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وبتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة صديق المجني عليه، عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" أيضا، بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.